TWICE台灣成員「周子瑜」遠赴南韓發展演藝事業，一舉一動都牽動著台灣人的心。近日團體剛結束北美巡演，日本發行第四張精選專輯《#TWICE4》，不過卻有忠實粉絲發現初回限定盤B花絮中，去除掉子瑜原該要有的鏡頭引發討論，身為子瑜親媽的黃燕玲，更是直接痛訴「非常傻眼」。

子瑜媽在推特發文表示不滿，她說「非常傻眼...為何？？？大公司（JYP）竟然犯了嚴重錯誤，令人不解。」而由於她用的是個人Twitter帳號發文，外界相當懷疑帳號的真實性，引起她氣憤澄清「這確實是我黃燕玲發文的，商品能犯下漏掉子瑜，是疏失？我無法說服我自己！」大動作爭取親女兒的權利。

JYP發文回應道，「在製作本張專輯的過程中，發生系統異常現象，因此不慎替換到部分剪輯畫面」，對於讓粉絲、成員感到不愉快，深感抱歉，「為了以後不再發生這樣的事情，我們會更細心的注意，努力防止類似事件再次發生」，隨後公司也已上傳正確影片至官方YouTube頻道「TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channel」。

事實上，外界一直以來對經紀公司的高出錯率早有不滿，除了子瑜媽之外，還有粉絲控訴子瑜在隊內長期資源分配不均，揚言糾團抵制購買相關作品。粉絲一一回顧子瑜自2015年出道以來的點點滴滴，聲稱包括宣傳期誤植姓名、周邊商品的照片亂用、宣傳照安排站不顯眼之處、鏡頭過少等等……許許多多的罪狀皆全數呈現出來。在不久後的將來，子瑜面臨團體合約到期，續約與否引發關注。