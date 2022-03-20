中天綜合台《同學來了》21日晚9點播出「這種女人男人打死也不娶？！抗議抗議！女人想的卻不一樣」，趙正平分享曾為愛扛卡債的悲慘經驗。

挺過離婚低潮的趙正平，在感情中也有自己的一套哲學，他指出「無理取鬧、動不動就鬧脾氣」是感情中的地雷，尤其在女生生理期前後的反應更為激烈，他也曾深受其害。

除此之外，他也感嘆「談錢傷感情」，更拿過往經歷為例，某一任交往4、5年的女朋友，在交往初期就會借錢周轉，隨著交往的時間變長，借款金額也從5千、1萬到3萬，還款的速度也越來越慢，自己的信用卡也都拿來幫對方刷治裝費和加油費，讓趙正平大喊吃不消。

他說：「起先是借，到後來是給！我後來就去當那個神經病，要扛她的債，還要幫她繳卡費，她的信用卡不能變黑名單，卻說我的沒關係！」正當眾人疑問對方是否有還錢時，他則回答：「還一半！有些零頭就沒有計較了！畢竟我也是連夜帶著行李逃跑的！」