新北市觀旅局於19日、20日舉辦兩場實體及線上的「淡蘭學登山講座」，與民眾暢談行前規劃、登山技巧及體能訓練，現場更策畫淡蘭古道小型展覽及展示精美的系列周邊商品，成了淡蘭古道粉絲見面會。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，受疫情影響，國人掀起一股戶外探索的熱潮，尤其以長距離步道著稱的淡蘭古道，更是大眾登山健行的熱點，多變的地形地貌及微氣候，帶給淡蘭山徑獨特的美景，卻也潛藏許多變因，「淡蘭學登山講堂」以淡蘭古道為背景傳授，讓民眾學習到獨立且安全的登山知識，面對全段200公里的步道能更從容應對。

戶外安全推廣協會講師林宛柔提醒，做好充足的行前規劃，並安排好留守再上山，才是對自己、也對他人負責任的表現。

觀旅局表示，登山健行是一門學問，具備正確的知識才能夠快樂出門、平安回家，而錯過這次活動的朋友，也可以至「新北旅客」或「淡蘭道」臉書粉絲專頁觀看「淡蘭學登山講座」直播回放。

另外想找達人帶路的民眾，也可以上新北市觀光旅遊網「OK旅遊」專區找尋適合自己的專屬遊程，或是在網站上下載淡蘭古道及新北熱門登山步道的離線軌跡(GPX)檔案，面對無通訊的地點，藉由手機的GPS功能，即時掌握位置及路線，出遊不迷航。