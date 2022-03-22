1名男網友《Dcard》發文，自己和女友交往時立下約定，女方不想發生性行為，所以接受男方約砲，前提是每次都要報備，未料，他日前沒報備約砲被抓包，女友一氣之下就提分手，讓他懊惱地不知如何是好，文章曝光後，引起網友熱議。

原PO在社群網站《Dcard》發文寫下，和女友交往1年多，而交往前，女友表明交往期間不會與他發生性行為，但可以接受柏拉圖式的愛情，讓他去找其他女生上床，唯一前提是每一次都需先報備，且不能與砲友有過多交際。

日前原PO發現找不到固定的砲友，打算實施禁慾，但實施到一半又忍不住慾望，便瞞著女友在網路上約了「最後一砲」，不料女友某天意外看見他約砲的聊天紀錄，驚覺受騙，一氣之下提出分手，而他非常後悔，覺得自己辜負女友的信任，不願輕易與對方分手，發文詢問網友該如何是好。

網友們看到紛紛留言，「難道你約的是她閨蜜」、「欸不是，都已經讓你去約了，跟他說一下而已他沒有說過一個“不”吧，幹嘛還要挑戰別人底線？有沒有這麼叛逆」、「完全搞不懂不報備的理由是什麼」、「欺騙跟隱瞞真的很糟，其你還答應了她」。

但也有網友認為2人其實早就不適合，建議分手，「分手只是剛好，事能妥協多久，不可能一輩子吧現在答應讓你約，如果結婚後反悔勒，點分開還是好的」、「你有沒有想過其實你們不適合，別別勉強自己」、「就順水推舟吧，反正你們本來就不適合以前可能不知道要用什麼理由離開你現在剛好你送他一個完美的理由」。