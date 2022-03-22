台北市今新增4例本土個案，其中一名為北市聯合醫院和平院區急診室40多歲女性護理師（案22178），另外2名為護理師的先生（案22222）和孩子（案22223），北市衛生局也公布3人足跡，曾在3月18和20日到過711警廣門市；18、20和21日到過全聯萬華雙園門市；20日曾赴和平青草園戶外區；21日則到過711大埔門市、第一銀行雙園分行和台北莒光郵局。

北市衛生局提醒，曾出入相關場所民眾請自行自我健康監測，如有發燒等情形，可盡速至指定社區採檢就醫，不得搭乘大眾運輸。