由諧星出身南韓男星金民教（김민교），過去曾是喜劇直播節目《SNL Korea》的固定班底，2017年還在韓劇《大力女子都奉順》中參與演出，成功打開知名度，不料他在家中所養的2隻大型犬，卻在2020年意外咬死人使他重挫形象也吃上官司，如今判決結果出爐再度引發熱烈討論。

金民教出道時憑著詼諧又自然的演技，在喜劇直播節目《SNL Korea》中受到大批觀眾的青睞，人氣逐漸攀升，之後又在韓劇中演出演技備受肯定，怎料他在事業攀升之際，家中所飼養的2隻大型犬卻在沒有牽繩與戴嘴套的情況下，於2020年7月自行跳出圍欄，攻擊一旁正在挖菜的80多歲老奶奶，造成老奶奶雙手及大腿內不嚴重撕裂傷緊急送往醫院急救，經過2個月的治療仍失去生命。

而事故發生時，金民教一直保持著沉默，沒有透過經紀公司或是任何人發聲致歉或是表達立場，也不願接相關工作人員及媒體的電話及訊息，甚至將原本開放的社群平台轉為私人，讓不少人認為他在逃避問題引起大眾撻伐，讓他好不容易建立起的人氣瞬間崩跌，重創演藝事業，之後他只好逐漸淡出演藝圈，並依涉嫌過失致死罪遭到警方起訴。

而今（23）日法院的判決結果也出爐，因被告人金民教所飼養的狗不是第一次咬傷人，他應該要更加謹慎，沒想到仍讓致死事故發生，但考慮到死者家屬希望能和解，最終判處金民教關押8個月、緩刑2年。