南韓知名男子團體WINNER中的28歲成員「Mino」宋旻浩，自2017年加入綜藝節目《新西遊記》第三季後，便因在節目中展現呆萌的一面而受到大批觀眾的喜愛，人氣也因此狂飆，但近期他與WINNER其他成員一同登上綜藝節目時卻透露自己回歸舞台表演後，卻突然沒有從前的快樂也經常感到無法呼吸，去醫院檢查才發現自己罹患恐慌、躁鬱症，引起網友熱烈討論。

WINNER是韓國YG娛樂在生存實境節目《WIN：WHO IS NEXT》中，徵選出來的4人男子團體，由李昇勳、姜昇潤、金秦禹還有宋旻浩組成，出道多年受到大批粉絲的喜愛，但後來他們各自往不同領域發展而鮮少合體，直到近日一同錄製心理相關綜藝節目《吳恩永的黃金商談所》才再次同台。

而在釋出的預告片中，他們除了透露出道以來的心路歷程，以及宛如兄弟般的感情外，節目中也曝光了他們私下「幾乎0互動」的過程，因此上節目時他們也坦承因4人都屬於「不會談心」的類型，私底下大多是各自做自己的事情不太會向彼此透露內心話，所以就連金秦禹的奶奶在不久前過世，其他人直到錄影當天才知道。

另外，宋旻浩也透露他雖然在2017年時因參與綜藝節目爆紅，但當年底回歸團體後，他卻開始出現無法正常呼吸的情況，也對一切感到相當無力且沒興趣，只好趕緊到醫院找尋原因，經過一查才發現自己罹患了恐慌症與躁鬱症，只能透過精神及藥物治療控制。宋旻浩還表示，自己在拍攝《新西遊記》、《姜食堂》時最辛苦，因為在鏡頭前得敬業的露出開心的表情，但一拍完後他便獨自跑去一旁哭，哭完再回來繼續拍攝，如果沒有這些工作讓他分心，他的人生就像悲劇一樣悲慘，現在他會開始看電視、找朋友，試圖做不一樣的事情找尋樂趣甩開憂鬱。

而宋旻浩分享完後，其他3名成員也才驚覺他竟然生病了，讓現場所有人對於他們的「真實互動」感到相當驚訝，網路上也立刻掀起話題，認為他們之前所散發的好感情是假的，不過也有人跳出來緩頰表示，本來人跟人之間多少都會有些距離，他們的相處模式就像一般公司裡的同事，不用特意放大檢視，引起兩方論戰。