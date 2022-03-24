針對高雄商港禁捕問題，民進黨立委邱志偉服務處曾邀集漁民與相關單位座談，了解漁民訴求。（邱志偉服務處提供／林瑞益高雄傳真）

高雄商港外海廣達5浬的範圍禁止漁民作業、捕撈，近來梓官區漁會漁民反映商港禁捕範圍廣大，希望能開放在特定季節作業、限縮禁捕範圍。民進黨立委邱志偉日前在立法院質詢時，也要求漁業署需邀集相關單位檢討法令是否不合時宜。對此漁業署長張致盛回應表示，將會再開會研議。

梓官區漁民近來反映，目前正值迴游性高經濟魚種捕撈季節，傳統優良漁場的高雄商港外海，因為廣達5浬的禁捕區，漁民在禁捕區邊緣作業心驚膽跳，擔心一不小心越界就會遭到海巡開罰，以及憂慮收入不夠繳罰鍰，商船進出已經不像以往密集，相關單位應該可以研議在部分季節開放漁民作業。

邱志偉日前在立法院經濟委員會質詢張致盛時表示，高雄商港在2001年時劃定5海浬的禁捕區，但當時高雄港是全球吞吐量排名第3的港口，目前高雄商港的吞吐量已經是全球第15，商船進出數量不若以往，如此廣闊的禁捕區應該有檢討的空間。

張致盛表示，高雄商港的主管機關是交通部航港局，對於禁捕令是否有放寬空間，漁業署將會再邀集相關單位研商、討論，以尋求相關單位的共識。