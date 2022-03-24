俄烏戰爭持續延燒，也讓台灣內部開始討論，台海若爆發軍事衝突，國人是否願意上戰場保衛家園，而現行兵役制度是否該延長，也成為討論話題。「台灣制憲基金會」24日公布最新民調，當被問及若中國大陸侵略台灣，「是否願意挺身而戰？」，74.1%民眾正面表示會、17.3%不會，此外，針對兵役制度改革議題，84%民眾支持表達定期全民國防演訓，10.2%不支持。

台灣制憲基金會今天下午舉行「力挺烏克蘭，全民護台灣」民調記者會。並在臉書釋出完整影片。民調結果顯示，當被問及如果中國大陸對台灣發動侵略，「請問您是否會挺身而出，為守護家園、捍衛國家，以及您所珍惜的一切而戰？」74.1%民眾表示肯定稱會，17.3%表示不會，相較於2021年8月民意調查，願意挺身而戰的民眾增加了2.2個百分點。

此外，針對兵役制度改革議題，84%民眾支持表達定期全民國防演訓，10.2%不支持；另對「不分男女全民皆兵」議題，70.0%民眾表達支持、23.5%不支持。

此次民調調查對象為戶籍在台灣地區20縣市且年滿18歲的一般民眾，調查方法採市內電話調查及隨機抽樣法，調查時間為2022年3月15日至18日，抽樣方法採分層比例隨機抽樣法，共完成1114份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.9個百分點。