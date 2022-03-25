因為醫藥技術的進步，乳癌已非聞之色變的絕症，早期的乳癌是可以治癒的，晚期的乳癌也如同糖尿病、高血壓等慢性病，是可以用藥物來控制的；因為存活率的提升，現在乳癌治療的目標，是讓患者活得好、活得美，恢復正常的人生。

目前乳癌的治療方式有手術、化學治療、放射線治療、荷爾蒙藥物治療及標靶治療。國泰綜合醫院乳房中心主任暨一般外科主治醫師、輔仁大學醫學系臨床助理教授蔡明霖指出說明，醫師會根據乳癌腫瘤形態、大小、病灶位置，以及癌症病理分期、荷爾蒙接受體（ER、PR）、人類表皮生長因子第2型接受體（HER-2）、細胞活化程度、淋巴轉移程度等，選擇最適合病患的治療方案。

若是治療過程中發生的任何問題，也可隨時與醫師溝通調整治療方式，建議病患依照治療計劃進行治療，完整接受整個療程並定期追蹤。

1.手術治療

手術為治療乳癌的主要方式，針對非轉移性乳癌會以手術方式來治療，也就是根除性療法，可分為乳房全切除或乳房部分切除。醫師會依照腫瘤形態、大小、離乳頭的位置、單一或多發型腫瘤，是否還要加做淋巴廓清術等因素，決定手術方式。

手術後會由病理報告中的腫瘤形態、大小、細胞分化程度、荷爾蒙接受體反應、人類表皮生長因子接受體、淋巴轉移的程度，來決定期別及嚴重程度。

2.化學治療

依據乳癌病患的期別、危險因子、年齡等來做判斷，常用化療藥物有俗稱小紅莓藥物（Doxorubicin、Epirubicin），或是紫杉醇類藥物（Taxol、Taxotere）；而轉移性乳癌還有其他藥物可選擇，例如健擇（Gemcitabine）、溫諾平（Navelbine）、截瘤達（Capecitabine），以及白金類製劑，如順鉑（Cisplatin）、卡鉑（Carboplatin）。

3.放射線治療

研究顯示，乳癌第一期及第二期病患，接受乳房部分切除手術加上放射線治療，與接受乳房全切除手術者，有相當的存活率。適合乳癌病患腫瘤大於5公分、癌細胞轉移腋下淋巴結超過3個、手術邊緣靠近或有癌細胞感染，以及復發或轉移的病患。

4.荷爾蒙治療

除了化學治療之外，荷爾蒙接受體陽性患者接受荷爾蒙治療，是另一種有效的選擇。荷爾蒙治療是針對荷爾蒙接受體陽性病患，會考量停經或淋巴有無轉移做為藥物的選擇。

舉例來說，停經前後的乳癌婦女，適用泰莫西芬（Tamoxifen）；而停經後的婦女，可用芳香環酶抑制劑，例如：復乳納（Letrozole）、安美達（Anastrozole）、諾曼癌素（Exemestane）。

5.標靶治療

臨床上，大約有10～20%的乳癌病患為HER-2陽性，此類患者的病況惡化速度快、復發率高、治療反應率差，而標靶治療可提供早期乳癌手術前後的輔助治療，以及轉移性乳癌病患良好的存活率。

標靶治療藥物分為針劑型的賀癌平（Herceptin）、賀疾妥（Perjeta）及賀癌寧（Kadcyla）及口服型的泰嘉錠（Tykerb）。術前輔助性治療適用於賀癌平或賀癌平合併賀疾妥；術後輔助性治療可使用賀癌平；轉移性病人可使用賀癌平、賀疾妥或賀癌寧；口服標靶治療藥物多用在使用賀癌平無效後的轉移病患。

其他標靶治療藥物，還有癌伏妥（Afinitor），適用於治療荷爾蒙接受體陽性，以及人類表皮生長因子受體陰性，且使用復乳納（Letrozole）或安美達（Anastrozole）復發或惡化的停經後晚期乳癌病患。

6.基因檢測

基因檢測可以精準預測荷爾蒙接受體陽性、標靶接受體陰性的乳癌病患化療的反應率，如果細胞分化良好、腫瘤較小，評估不用接受化療；反之，若是細胞分化不良、腫瘤較大、淋巴轉移數多，就建議接受化療。