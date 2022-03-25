台鐵局推出的「藍皮解憂號陳年高粱酒」，將於3月26日發售。（台鐵提供／陳祐誠傳真）

清明節連續假期即將到來，交通部台鐵局考量連續假期花東地區的旅運需求旺盛，自4月1日至6日於東線再加開EMU3000型自強號5列次，旅客從3月27日凌晨0時起可上網訂票。

台鐵加開班次，分別為4月1日5252次、5241次、2日5240次、5日5251次以及6日5230次。台鐵表示，本次再加開班次訂於3月27日凌晨0時起同步開放網路、電話語音及超商訂票。

此外，許多人對火車的舊時光記憶「藍皮列車」，在眾所期盼之下，於2021年底以新樣貌「藍皮解憂號」重新啟航。為紀念此刻，台鐵局特請廠商開發「藍皮解憂號陳年高粱酒」，以R100機車頭為酒器造型，並搭配藍色優美姿態的陶瓷外觀燒製而成，另再結合木質底座及金屬軌道，整體感白璧無瑕，包裝外盒則採用壓克力外罩與手提禮盒，經典收藏、送禮皆相宜。

酒基則採用金門生產純正古法工藝的皇家陳年56度高粱酒（500ml），酒質綿密滑順、醇香厚實，餘味悠長，層次豐富，每組售價2980元，將於3月26日在台鐵夢工場及台鐵便當店銷售。