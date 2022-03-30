台北市衛生局今公布案23122和23123足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

本土疫情持續延燒，台北市衛生局今公布案23122和23123足跡，曾在3月25日下午1點55分搭乘高鐵0132車次從左營到台北站，下午4點到過台北商業大學；下午5點06分到過富驛時尚酒店，並在下午5點43分到過帝都商務會所；3月26日上午11點46分搭乘高鐵0633車次從台北站到左營站。