樹德科大老師極樂足跡公布 天一黑就衝酒店狂嗨5小時 19:492022/03/30 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本土疫情持續延燒，台北市衛生局今公布案23122和23123足跡。圖為帝都商務會所。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市衛生局今公布案23122和23123足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 本土疫情持續延燒，台北市衛生局今公布案23122和23123足跡，曾在3月25日下午1點55分搭乘高鐵0132車次從左營到台北站，下午4點到過台北商業大學；下午5點06分到過富驛時尚酒店，並在下午5點43分到過帝都商務會所；3月26日上午11點46分搭乘高鐵0633車次從台北站到左營站。 彰化確診夫妻到過苗栗後龍 匡列77人採檢結果出爐 安全改革還在彙整 台鐵挨批不可思議 #左營 #帝都商務會所 #新冠肺炎 #台灣 #台鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外聘舞蹈老師染疫 宜蘭68名學生居家隔離 15:512022/03/30 生活 王必勝再到基隆討論防疫 籲民眾快篩須更踴躍 09:442022/03/30 生活 柯文哲又預言「社區確診會燒起來」 連假加劇傳染風險 16:402022/03/30 生活 左營海軍官兵確診！ 疑休假返回基隆染疫 13:562022/03/30 政治 基隆疫情擴散檢疫所爆滿 陳時中4點與王必勝親赴視察 15:542022/03/30 生活 台鐵總體檢列管144事項 解列數字遭疑灌水 鐵道局稱誤會 12:182022/03/30 生活 南榮國中確診生疑脫口罩打球染疫 基隆巿籃球場即起關3天 15:482022/03/30 生活 疫情快速升溫與疫苗失效有關 專家：憂心四月恐再掀一波 11:142022/03/30 生活 高雄今＋1 陳其邁：居隔期間確診無社區風險 10:522022/03/30 生活 高鐵又有新足跡！基隆確診者搭這班車赴高雄 13:032022/03/30 生活 在澳洲想去哪都行 他見台灣現況嘆：難與病毒共存 11:372022/03/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。