俄羅斯入侵烏克蘭，遭國際制裁，高科技制裁正是其中一項。美國總統拜登也準備制裁向俄軍提供技術產品的俄國企業，當地最大晶片商也是潛在目標。前民進黨立委郭正亮表示，美國若要展開溯源，裡面搞不好有台灣廠商在內。

針對拜登擬擴大制裁俄國，當地最大晶片商是潛在目標，郭正亮26日在政論節目《新聞大白話》中表示，美國還沒有指名哪一家，美國陸續放出消息，對於有支持俄羅斯軍工的零組件，要展開溯源，裡面搞不好有台灣廠商在內。台灣有些零組件並不是高階的，國際供應鏈很難說，現在也還沒公布名單，可是美國決定要做「二級制裁」，並不涉及美方企業。可是有指定的俄羅斯企業黑名單，誰跟他們做生意，都要罰。

郭正亮舉例表示，以前我們也吃過這種虧，本來台灣跟伊朗曾有一個清算機制。伊朗指定一家銀行，台灣方面則是日本兆豐銀行，做一些結算的機制，2018年之後，台灣不敢這樣做，結果，台灣很多企業出了貨、卻領不到錢，並不是伊朗不付錢，而是沒有人敢將錢匯到台灣來，那時就因此倒了好幾家。

郭正亮認為，美國設定對俄羅斯不可交易的對象，不知道範圍到底有多寬，如果是廣義的一些科技零組件，搞不好台灣和南韓都有。