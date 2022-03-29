威爾史密斯為了護妻，在奧斯卡頒獎典禮上對非裔男星克里斯洛克怒甩巴掌，不過有不少人好奇，主持人開玩笑的當下，鏡頭拍到威爾史密斯時，他明明在笑，為何下一秒就變臉？而且為何不是出拳而是賞巴掌？引起網友熱烈討論，有內行人解密。

一名網友在《PTT》表示，頒獎典禮上，當主持人在調侃威爾史密斯老婆時，鏡頭帶到威爾史密斯，他明明笑得合不攏嘴，但老婆有點臭臉，是不是怕回去跪算盤，才翻臉像翻書一樣，不然上一秒才笑得這麼開心，怎麼下一秒就衝上台賞巴掌？

貼文一出引起熱烈討論，不少網友都認為，應該是發現老婆不是很開心了才突然變臉，紛紛回應「本來聽不懂先跟著笑啊」、「看到老婆神情不對了」、「笑太爽，看到老婆臉色大變」、「你沒看過大笑壓著怒火打人」、「人家影帝」。

至於為何威爾史密斯不是出拳而是賞巴掌？也有人在PTT以《正常男人應該都會用拳頭吧？》為題詢問，甩巴掌不是比較常出現在女生打架嗎？男人不是應該都會出拳嗎？有網友認為「巴掌的用途是羞辱人，不是傷害」、「拳頭重，巴掌輕」、「他是要教訓別人，不是要殺人」。