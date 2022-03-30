網友分享照片並註解：「照X光時不小心打了個噴嚏」，讓眾多網友笑翻。（截自臉書《●【爆笑公社2】●》）

有沒有想過，拍X光時不小心打噴嚏會怎樣？一名網友分享一張照片，並附上「照X光時不小心打了個噴嚏」的註解。眾多網友看到照片全笑翻，狂喊「歸剛ㄟ」，還有人說：「診所裏邊看病滑到這，憋笑到旁邊的以為我跑錯科室。」。

一名網友在臉書社團《●【爆笑公社2】●》分享一張X光照，只見照片是一個人側面上半身，但頭蓋骨整個與臉部分離，中間是大片白色光影連結，乍看之下真的十分像是水母。

眾多網友被笑翻，紛紛留言：「水母」、「歸剛欸」、「醫師：你腦部出現斷層」、「這圖片有聲音」、「還以為是什麼新品種外星人」、「診所裏邊看病滑到這，憋笑到旁邊的以為我跑錯科室。」、「打個噴嚏，連魂都飛了」、「難怪都叫我們不要動」。

編按：「歸剛欸」一語出自一支「水母被人類高舉後，導致傘狀體脫落」的抖音短片，該片僅短短5秒，但後製者在影片中為水母配上「歸剛欸」一詞，迅速成為爆紅迷因字詞，連經濟部、海洋委員會都跟風發文提及「歸剛欸」。不過文化部也在臉書粉絲專頁，分享一篇名為「看迷因學台語：一起寫正字」的貼文，將網友誤用的「歸剛」更正為「規工」。