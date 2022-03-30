自知不合理還說話大聲！1名外送員日前因下大雨，他貪圖方便就將餐點放在機車掛勾上，遭店家提醒後，他事後竟到店家Google評價留下1星，還說即使放進外送箱仍會淋到雨，希望店家能通融、不要為難他；其他網友則氣炸，「根本是硬抝」、「整天要別人體諒就好了啊」。

該店家在臉書「爆廢公社二館」貼出外送員留下的Google評價，外送員提到「我放不放保溫箱到底干你什麼事」，外送員說送餐距離僅百公尺，就只有該店家有意見，當時因為下雨他不想開關保溫箱，擔心雨會淋進箱內，強調「有時真的不方便，大家都是出混口飯吃，可以請您體諒一下外送員嗎」。

外送員因下雨貪圖方便，將餐點放機車掛勾上，遭店家提醒後，他竟到店家Google評價留下1星，還說即使放進箱子仍會淋雨，希望店家能通融、不要為難他。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該外送員說，他知道這是不合理的行為，只是希望店家不要為難他、通融一下，「如果晴天要我把他放進箱子裡，我當然沒問題不敢多說什麼」，他認為即使打開保溫箱，餐點一樣會淋到雨，他當然希望餐點能保溫、不淋到雨，只是當時下雨才索性不放箱內，最後留下1星。

而店家也在評論回應，當時是看到外送員直接用前方掛勾掛食物，才會糾正對方行為；其他網友紛紛留言「這個外送員很扯欸，歸系狼要人家體諒就飽了啊」、「是在供X小！保溫箱不放食物難不成是要放彌豆子」、「把不合理的事情講到他自己已經認同的合理，然後想要混淆，沒想到卻看起來跟鬼打牆沒啥兩樣」、「自己都說不合理了，還理直氣壯也是很好笑」。