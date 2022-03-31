對求職者而言，履歷的重要性不言而喻，是公司了解你的唯一媒介。但有一名網友抱怨，公司開了職缺後都會收到令人大開眼界的履歷，他也公布這種地雷寫法，直呼「誰會找您來面試啊！」

1名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，稱自家公司最近開出「旅店櫃台」的職缺，但收到的履歷卻讓他大開眼界；他無奈表示，「履歷表上想要的工作跟未來的期許，都跟您投的行業完全無關，那誰會找您來面試啊？」

原PO舉例，有看過希望未來能成為音樂人、有名的廚師，甚至連保家衛國的軍人也有；對此他納悶，「幹嘛還來投櫃台履歷？真的搞不懂一些要找工作的求職者」。

貼文曝光，不少人深有感觸，「萬年履歷，沒在修改內容的」、「感同身受，身為面試者，每次看到履歷表時，理智線斷裂好幾根」、「他可能投履歷沒改內容，那是他上個工作寫的」、「不是每個人都會寫履歷，參考他做過的工作經歷就好」。

但也有網友認為，櫃台接待不需要很高的專業知識，單純就是雇主缺人、求職者缺錢，「因為旅店櫃檯不需要什麼專業吧，誰都能做的那種工作」、「你現在是缺人，求職者是缺錢，你錢給的足夠就好」、「願望與事實本來就不一樣」、「上班賺錢下班寫歌不行嗎？ 挑三揀四你也找不到人用」、「說未來也不行，好嚴格」。