藍綠布局年底九合一大選，桃園市長選戰部分，藍綠人選仍不明確，國民黨本周啟動徵詢，可能人選包括立委呂玉玲、魯明哲與萬美玲，台北市議員羅智強也有意參選。港媒昨(30日)分析指出，黨中央已經開始徵詢，目前由在地力挺的藍委呂玉玲，挾著本土陸軍支持，對上羅智強，雙方若僵持不下，可能讓藍軍有分裂危機。

對於民進黨桃園市長人選，民進黨表示，之前就已決定徵召，徵召前一定會先徵詢相關的人選，桃園目前是鄭文燦執政，既然是執政縣市就不需要太早提名。民進黨、國民黨人選尚未明朗，民眾黨則出現2搶1局面，黨內初選由祕書長謝立功對戰不分區立委賴香伶。

根據《中評社》30日分析指出，羅智強能不能擠入桃園市長「會內賽」？獲得桃園藍軍力挺支持？黨主席朱立倫態度恐是重要關鍵，但朱已表態傾向挺在地，這就讓羅陷入進退兩難。

該報導指出，羅智強也不是沒有優勢，在選舉議題操作，絕對贏過黨高層「口袋名單」任何一人，如果情勢發展變成羅智強與呂玉玲相爭，羅「遙遙勝出」沒話說，但是在選舉資源與地方人和則落後一大截。

對於桃園市長這一戰，該報導認為，究竟要選擇可能勝選，還是寧願敗選也要來安撫地方勢力，這應該是對黨主席朱立倫的「魔鬼試煉」，但無論如何選擇，成敗之間，朱都負有不可推卸的政治責任。