台東縣卑南鄉青農陸戰防疫隊開，今天開農用噴霧車在大街小巷進行清消。（莊哲權攝）

台東疫情在縱谷3鄉鎮擴散，卑南鄉「台東青農聯誼會台東地區分會」的陸戰隊防疫隊，卑南鄉、鹿野鄉3、40位青農將農用噴藥（霧）車變身防疫車，穿梭在初鹿村大街小巷展開消毒，守護村落安全。

卑南鄉「台東青農聯誼會台東地區分會」的陸戰隊防疫隊，今天動用4台農用噴霧車、10輛前引導及3、40名青農陸戰隊員進行清消，明峰村長吳勝雄說，因為公部門的消毒車無法進入小巷，這種小型的農用噴霧車可深入各角落。

台東縣農會理事長楊招信表示，初鹿地區26日發現村內有1名確診者之後，就開始在籌畫清消工作，雖然疫情一爆發，環保局及鄉公所27日就到初鹿地區進行消毒，但發現消毒車輛只能行駛在大馬路上，因而邀集青農和在地農民進行清消。

青農陸戰防疫隊今天沿美濃、初鹿、明峰，沿伸到從美濃路口到斑鳩，然後至初鹿牧場進行清消，因為初鹿牧場裡也有2名確診者，大家都放下手邊工作加入，希望為在防疫消毒略盡綿薄之力，

而除了卑南鄉青農投入防疫行列外，鹿野鄉因有確診者，龍田村的農民今天早上也將農用噴霧車改裝防疫消毒車，展開全村大清消。