【遊戲橘子新聞】由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》將於4月迎接【攻城戰4週年】，為與玩家們共同歡慶盛事，官方推出系列玩家回饋活動，並再次攜手職業籃球隊「新竹街口攻城獅」舉辦第二屆聯名主題日【攻戰4週年】，免費送玩家一起看球賽，體驗同攻城戰的熱血氛圍，以及獨家限量周邊將送給玩家！立即前往官方粉絲專頁填寫「玩家調查問卷」、索取抽獎資格，前往籃球主題日！

《天堂M》迎接攻城戰4週年！攜手《新竹街口攻城獅》打造「攻戰4週年」主題日！

《天堂M》於2018年4月打造首場攻城戰，並陸續推出2019年的世界攻城戰、2022年新制版世界攻城戰，持續帶給玩家多元的賽事玩法及稀有大獎。迎接【攻城戰4週年】，為與全台玩家共同歡慶，官方推出系列回饋活動，再次攜手「新竹街口攻城獅」舉辦第二屆聯名主題日【攻戰4週年】，主場例行賽於4月09日、4月10日於新竹縣體育館登場，於4月1日14:00前，填寫「玩家調查問卷」，有機會獲得入場資格並攜伴一名夥伴出席。

【攻戰4週年】主題日，賽場將呈現遊戲視覺打造成攻城戰場，並舉辦現場獨家活動：

一、「天堂M專屬包區」提供500名座位，招待玩家免費看球賽。

二、「天堂M獨家VIP包廂」於4月3日世界攻城戰中，攻下第五區的血盟，即有資格獲得球場VIP包廂獎勵，以絕佳視野享受尊榮體驗。

三、「天堂M玩家尊榮待遇」活動日提供專屬包車，於新竹高鐵站接駁玩家，並提供專屬餐點、獨家限量周邊禮包、專屬神秘活動。

4月9日特別邀請知名實況主「小屁」、「爺爺」、「凹凹」，4月10月「丁丁」、「紫紫」、「加醬伯」擔任嘉賓，《新竹街口攻城獅》啦啦隊－Muse Girls慕獅女孩也將化身遊戲角色熱情應援，趕快填寫問卷、一起參加【攻戰4週年】主題日！詳情活動內容以官網公告說明為主。

《天堂M》攻戰4週年主題日，4月09日、4月10日登場