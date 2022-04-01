女星郁方和「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚16年，育有2子1女，豪門生活可說是過得幸福美滿，近日，她曝光和富尪「價值觀截然不同」，並爆料他私下真實一面。

郁方透露外界都認為她老公家境頗有餘裕，應該出手闊綽，對此，她也坦言老公對她很大方，對家人也很好，「但他是一個，可以把一塊錢花成五塊錢價值的人」。

她也憶起婚後有一次打掃家裡時，她把老公剩下5CC的洗髮精當作用完了，就將空瓶丟掉，「他在洗澡的時候衝出來問我說：還有剩怎麼就丟了呢？這樣太浪費了！從那一刻起，我就知道，我和他的價值觀不同。」

郁方也嘴甜表示「我嫁了一個好老公！所以他的財務狀況和物品，我從來不過手不過問」，至於她自己的價值觀，她笑稱「錢花了才看得到錢！錢沒有消失不見沒有花掉，只是變成你喜歡的樣子」。

最後她還透露老公很開心最近得到一筆意外之財，表示要好好使用這一筆錢，因此郁方也問他要怎麼使用，老公卻回「省吃儉用」，讓她也打趣問「我是不是很會嫁？」還不忘補了句「嫁人當嫁Steven」。

而郁方的貼文引來蕭彤雯笑回「以後生兒子一律叫Steven」，何如芸留言「娶老婆當娶郁小方」，張本渝則說「你倆的個性品德真的是沒話說呀」，台灣好媳婦佩甄也誇她「真的很會嫁」，讓郁方也回「您亦不賴」。