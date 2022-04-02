台灣疫情炸裂，昨天暴增104例本土，多個縣市出現海量足跡，讓不少民眾擔憂，對此，醫師黃軒提醒，餐廳與廁所是很容易被忽略，是許多人毫無防範會卸下口罩的地方，也是最容易讓病毒入侵的時機，因此大家應該要特別注意。

黃軒昨在臉書粉專發文說，很多人在Omicron流行期間，沒有發現自己被感染了，照常去上班、去餐廳吃飯、搭乘大眾運輸工具，家人也一個又一個在無症狀下延續傳播病毒。現在全世界都活在隱形傳播鏈上，而那條鏈也許會在社區，甚至在你的房間、在你吃吃喝喝的地方，你不會知道，但病毒一直會存在。

黃軒也提醒大家特別注意「餐廳」與「廁所」，多數人在一般狀況都有防備心，上班8小時也都會戴緊口罩，但是常常去了廁所與餐廳就破功。口罩卸下的時刻，就是病毒入侵的好時機，尤其是傳播力特別強的Omicron病毒。

黃軒指出，新冠肺炎主要是靠飛沫傳播，一般狀況下，當人們呼吸，口中每秒會噴出135（85-691）顆飛沫；正常說話的時候，口中每秒則會噴出 270（120-1380）顆飛沫；大聲說話的時候，口中每秒則會噴出570（180-1760）顆的飛沫。

黃軒表示，把口罩拿下來後，大家口中的飛沫顆粒噴的到處都是，同桌吃飯或近距離咳嗽接觸都很容易將病毒傳播出去。根據美國研究，一個人脫口罩說話，飛沫加上病毒可滯留在空間12分鐘，若離開座位不戴口罩，病毒當然會很順暢進入呼吸道。