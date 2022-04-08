新冠肺炎疫情升溫，8日本土確診病例增為380例，台南市長黃偉哲表示，從疫情發展到現在，99％以上都是輕症，台南市也超前部署，跟台南市的14家責任醫院已經達成了協議，將來如果中央一啟動計畫，台南市馬上就可以一步到位。

黃偉哲表示，如同陳時中部長所講，已現在來看，「沒有最高只有更高」，每天從幾10個，到100多個，到200多個，到300多個確診，一兩個禮拜之間進展讓人怵目驚心。

黃偉哲說，疫情變成99％以上都是輕症，希望說大家都能夠慢慢習慣，跟這樣子的一個傳染力很強，但是致病力沒有那麼強的病毒怎麼樣子相處。

此外，台南市也超前部署，依循中央流行疫情指揮中心指導原則，如果中央一啟動，台南市馬上就可以一步到位，讓無症狀的病人在家裡面來休養；輕症的讓他可以在家裡面，接下來再把中重症由醫院收治，因為中重症是有可能比較引發到致命的危險。

黃偉哲強調，無症狀跟輕症的部分，已經研議好SOP要怎麼做，對於民眾的生命跟健康做比較大的保障，也對於醫療量能的保存，能夠做比較大的貢獻。

對於這幾天台南確診案例增加，黃偉哲說，包括昨天、今天台南案例的增加，都是去外地遊玩，常常共處一室，口罩摘下來，造成家人傳染，或者同遊團體互相感染，因此希望在危險的時候，大家出遊時要注意，最好還是不要到外地去。