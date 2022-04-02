【愛傳媒樂風專欄】今天在北12線往北勢子方向，過了中泰國小後有個三叉路旁發現一座具有一對石獅的小墓，墓貌頗整潔，看來一直都有人在整理，墓碑上寫著「演戲公」，旁邊註明是民國77年重修，墓前香爐則書「搬戲公」，是比較忠於原汁原味臺語發音的寫法。

由於對其由來好奇，遂向路口賣檳榔與雜貨之老先生詢問，意外的採集到這則故事。幾百年前，此地每年都要演一次戲，有一回有兩個演員互相鬥毆，其中一人死亡，便埋在此地。

故事不長，而演員究竟是同團內鬥？或是兩團為拼戲生出嫌隙而鬥？到底是何種戲劇，是群毆或單挑？老先生也不知道，根據網路上的資料來看應該是兩團拼戲所導致。

突然聯想到目前臺灣有許許多多的陰廟，如果沒有人對這些廟之由來做個整理的話，也許以後慢慢的就會被遺忘，甚至香火也會為之斷絕呢。

附帶一提，中泰國小旁的清代墓葬群目前已經有動工整理的跡象，當初在某墓碑上看到的「陽世子孫永遠奉祀」看來有點諷刺，不曉得那墓主之後代有沒有來遷葬呢？

作者為一介小角色

照片來源：作者部落格。

●經授權刊載，原文出處：樂風的民藝筆記部落格。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。