NBA歷來有少數球星的特定招式過於強大、破壞競爭平衡，最終迫使聯盟修補規則來限制他們，某方面來說也是肯定他們的過人勇猛（或是狡猾）。例如聯盟本季明令禁止的「不自然投籃動作」，原先可追溯到名人堂射手大嘴米勒（Reggie Miller）的「米勒規則」。

1990年代的米勒是個擅長空手走位的神射手，迫使對手緊黏著他跑，他還會以踢腿投籃來碰撞防守球員，藉此吸引裁判哨音，聯盟於是開始限制踢腿買犯。米勒退役之後，年輕一輩的球星包括布萊恩（Kobe Bryant）、諾威茲基（Dirk Nowitzki）、韋德（Dwyane Wade）又開始使用踢腿後仰跳投，導致聯盟2012年再度加強取締。

1980年代的麥可喬丹（Michael Jordan）進入聯盟不久，他傑出的單挑能力就已經迫使NBA修改規則，禁止進攻方在弱邊（無球的一側）放置超過2名球員。在修補規則之前，若是進攻方把3位以上球員調到弱邊，基於盯人防守規則，守方就只能留下一兩位球員來看管持球的喬丹。同時也有人認為這個規則修補是用來針對大鳥柏德（Larry Bird），當年的柏德加上1名隊友，只要在強邊製造出2對2的局面就令對手幾乎無解。

傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）是直接導致NBA改變最多規則的球員。當然也有因為年代較早，很多規則不完善的緣故。其中最有趣的謠傳是在張伯倫進入NBA之前，NBA擔心他可以從罰球線起跳灌籃，因此規定一定要用「投籃」的方式來罰球。

巴克利（Charles Barkley）全盛時期的背框低位單打也是因為過於強大（而且難看），遭到聯盟在1999年設立「背框5秒」的規則來禁止。當時幾乎沒有球員能夠1對1頂住巴克利的大屁股，因此也被球迷戲稱為「巴克利條款」「大屁股規則」。

最後還有俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal），聯盟在四大中鋒年代之後的2001年正式廢除盯人防守，加入「防守3秒」規則。當時外界就認為是針對獨霸禁區的歐尼爾而來，媒體還詢問過他本人的看法，歐尼爾只回一句「爛透了」。全盛期的歐尼爾不僅是各隊內線球員的惡夢，他還迫使所有球場升級了籃板和籃架的材質，以免被他的暴力灌籃給搗毀。