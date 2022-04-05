【愛傳媒藺奕專欄】因為寵物托運被安排在最早的班機，必須六點半以前抵達機場，我無法跟完最後一場殺青夜戲，當我飛往金門尚義機場，每一顆鏡頭「Sound、Speed、and Action!」的開麥拉聲響仍在耳際間輕輕縈繞。

感謝《甜納斯之戀》劇組所有工作人員，通告時間有早有晚，卻不見任何一個人遲到，電影人就是這樣，收到牧笛的信號，羊群就集合起來，一起進食、一起剪毛。

據說INTP人格只占全人類百分之三，我懷疑這個劇組恐怕超過百分之三十。 我們能做的，就是確保安全的環境、開心地拍戲，任何危險刺激畫面的追求，在工安、勞安、保險未能充分落實的影視圈都是不智的，在鐵達尼號上，在這艘沉船裡，艙位升等没有意義。

殺青戲這一天迎來開春最低溫，卻如開鏡儀式我所企盼，該天晴就天晴、該下雨就下雨，完美的應驗，我真懷疑劇組裡有在日後呼風喚雨的大人物。

特別感謝三屆金馬獎型男評審王瑋老師攜帶加菜金壓軸探班，簡直國防部長體恤官兵操演提升士氣的概念，此刻同仁們的體感温度已經沸騰。

殺青之後，並不意味就此結束，只有更好的關閉，新的一切才會敞開。敬請大家好好休息，咱們殺青酒見囉！

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。