SUHO退伍才2個月就帶著新專輯《Grey Suit》回歸歌壇。（愛貝克思提供）

韓國人氣男團「EXO」隊長SUHO，今年2月退伍後積極復工，不到2個月就帶著新專輯回歸歌壇，這也是他繼2020年3月所發行的個人首張專輯《自畫像》後，時隔2年的SOLO作品。專輯發售當天，他在線上記者會上分享回歸心情，並於專輯公開前一小時開啟直播親自向粉絲介紹專輯內容。專輯發行後也隨即攻佔33國的iTunes專輯排行榜冠軍。

如同首張專輯般，此次SUHO仍積極參與製作，從專輯的概念企劃到新作6首歌曲的歌詞創作，注入許多心血。對於經歷軍白期後的久違回歸，SUHO表示「非常想念粉絲，為了能盡快與大家見面，從退伍當天便開始準備，就像出道似的緊張，我將這兩年來想說的話都融入專輯中，有著專屬於SUHO的濃厚色彩，與前作最大的不同是我明白了我喜歡什麼，能正確表達自己喜歡的部分是最大的變化與成長，希望能透過這張專輯展現SUHO獨有的風格」。

並提到「此次概念的靈感來自於服役中所讀、講述時間重要性的《默默》這本書，服役時覺得世界依然豐富多彩，但我的時間卻停止的感覺，感覺被困在灰色的世界裡，而書中身穿灰色西裝的紳士們很觸動我，因此將專輯取名為《Grey Suit》，以『時間』為主題連貫專輯歌曲。」

本週五（8日）就是「EXO」出道10週年了，SUHO有感而發地說「很不可思議，剛出道時看到前輩們迎接十週年都覺得很了不起，沒想到我們也迎來這一天，全都是因為有粉絲們的支持才能達成」，還透露成員對新專輯的反應「聽說成員們聽了我的專輯後，很寶貝似的藏起來，還給予真的做了很像我的音樂等回饋」，擔當主持的KAI也表示「我們都很信任彼此，沒有什麼比專輯能受到成員喜愛更加重要的」。

記者會後，SUHO換上灰色西裝開啟直播，表示因看見許多歌迷抱有自己會如同專輯名稱般穿著灰色西裝進行音樂活動的期待，但其實並無計畫，不想歌迷失望所以在直播時滿足歌迷心願，為此還特別去訂製西裝，寵粉之情溢於言表；而給予很大靈感的《默默》這本書，其實是某次簽售會時粉絲送的禮物。

主打歌〈Grey Suit〉講述在經歷時間彷彿停止、空虛的灰色時光後，因再次相遇逐漸變得豐富多彩的情感，SUHO說就像自己與粉絲再次相見一樣。直播原計以SUHO讀粉絲應援訊息結尾，沒想第一張訊息內容就觸動SUHO，讓他不斷轉換話題，才沒有淚灑現場，最終以眼泛淚光的狀態結束直播。SUHO第二張迷你專輯《Grey Suit》已在台與韓國同步數位發行。