打龜號只改裝7成！ 廖老大：有把握破8.62秒亞洲紀錄

「廖老大」廖志賢的「打龜號」6日零四測試飆出8.72秒紀錄，成功打破抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」楊永杰紀錄8.93秒，但HG杰爺卻在廖的直播中說要刪掉上傳中國車涯的成績。對此，廖老大今（7日）受訪表示，已經發現對方賴皮，他會將紀錄上傳美國車涯，「只要想拉我記錄的人，包括全亞洲，都可以到美國車涯去刷」。

HG杰爺昨在廖老大零四測試直播影片中被抓包留言「用嘴造8.72？」、「成績不敢拿出來，還說自己是亞洲紀錄，你要笑死我嗎？」、「等你們上傳車涯，我再叫eric刪你們的成績就好了！」等語，更在抖音直播嗆「現在沒有拿出車涯成績，什麼軟件我不認」、「當初我說了，要車內車外全程直播，讓大家一鏡到底看到成績怎麼跑出來的」、「馬力比我大、重量比我輕，這個成績根本沒什臉可以發出來」。

據ETtoday新聞雲報導，廖老大回應，車涯本身就是個大陸的公司，在昨天正式的測試中，他們裝了美國車涯跟中國車涯在車上，但杰尼龜已經嗆明，一旦他們上傳到中國車涯就要將他們成績直接刪除，這代表對方跟車涯公司相當熟識。

因此他選擇成績上傳至美國車涯，「想拉我記錄的人，包括全亞洲，可以直接到美國去刷」，更向HG杰爺喊話：「只要你能刷下我的紀錄，我一定會再刷回來！」。

廖老大強調，他跟HG杰爺之間的比賽已經結束了，自己只是想證明台灣有快車、台灣賽車工業真的不輸別人，至於對方要不要捐100萬人民幣，那是對方的誠信問題。