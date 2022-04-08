根據試算，調整部分負擔後，全國將有1181.2萬人受影響、1126.6萬人不受影響。（健保署提供）

衛福部今正式公告部分負擔調整方案，包含藥品、慢性病連續處方箋、急診部分負擔都與預告方案相同，但檢驗檢查部分負擔的診所起徵點，由預告版本的500元調至1000元，民眾赴診所接受1000元以下的檢查都不必花錢。根據試算，新制預計將影響1181.2萬人，其中317.2萬人每年得多付逾1000元，預計5月15日上路。

根據試算，調整部分負擔後，全國將有1181.2萬人受影響、1126.6萬人不受影響。受影響者當中，有368.5萬人每年負擔不超過200元，另有317.2萬人每年得多付逾1000元，其中37.5萬人每年多付3000元以上。健保署長李伯璋表示，收取部分負擔後，預計可挹注健保99.9億元，年底安全準備水位將有1.32個月。

此次調整方案中，包含藥品、慢性病連續處方箋、急診部分負擔都與預告方案相同，其中的藥品依醫療院所層級收取200至300元上限，慢箋首次收費亦同，但第2、3次免收。區域醫院、醫學中心的急診部分負擔依檢傷分類收取，較危機的1、2級少收100至150元，輕症的4、5級多收250至300元。

值得關注的是，此次檢驗檢查部分負擔有所調整，民眾赴基層診所做檢查，原為500元以下免費，考量慢性病患的檢驗需求，衛福部決定將起徵點調整為1000元，超過1000元則收取定額100元。而地區醫院則是超過500元後，依定率收取，至多收100元，區域醫院、醫學中心則依是否轉診收取150至400元。

李伯璋表示， 部分負擔的調整是基於「0元理論」，假如什麼都不要錢，大家就不容易珍惜醫療資源，民眾少看一次門診，就能為健保省下378億元，有助健保財務平衡，把錢用在刀口上，協助引進新藥、新科技，提高醫療品質。相關調整方案預計將在5月15日上路。

藥品部分負擔。（健保署提供）

急診部分負擔。（健保署提供）