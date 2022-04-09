近期自越南入境旅客的陽性率偏高，昨檢驗的2278名旅客有107人陽性，越南入境者就有49人，其中46人都搭乘長榮航空某班機來台，該班機陽性率高達20.54％。中央流行疫情指揮中心繼要求越南航空、越捷航空及越竹航空等航班入境提供6小時快篩報告後，今宣布擴大實施至所有越南航班，即起上路。

指揮中心日前宣布，越南航空、越捷航空及越竹航空等高陽性率航班入境者，除提供前2日內PCR檢測報告外，也應提供「搭機前6小時內抗原快篩報告」，自4月7日起上路。

指揮官陳時中表示，昨日一班長榮航空自河內入境的航班，224人當中，就有46人陽性，佔比為20.54％。過去不管是長榮、華航，陽性率都不高，研判是從其他航空轉過來的旅客，看來是有轉搭國際航班的現象。

因此，指揮中心今宣布，自4月9日起至5月6日止，所有搭乘越南定期航線航班來台的旅客，除檢附搭機前2日內PCR檢測報告外，亦須增加「搭機前6小時內抗原快篩報告」，並由航空公司指派專人監督旅客進行快篩。 指揮中心提醒自越南來台的旅客，務必配合於外站搭機前執行抗原快篩檢測，並遵守返台後各項檢疫、防疫措施，共同維護國內社區安全。