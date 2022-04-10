主持人戴立綱與北一女生物老師潘彥宏聊到，世上真的有魔戒中的哈比人嗎？2003年時，在印尼弗洛勒斯島上發現的佛羅勒斯人，因為身高成年後只有110公分，又被發現者稱為哈比人，先前有學者認為佛羅勒斯人是屬於現代人類，不過近期研究卻認為佛羅勒斯人並非現代人類，非得在現有物種中找個相似的對象，與直立人才是最為接近的。

資深媒體人眭澔平更是親自到印尼，探索哈比人之謎，他說佛羅勒斯人（Homo floresiensis）出現在約11萬年前，因為身高矮，大腦也僅約現代人的三分之一，所以一度被認為是患有侏儒症或是小頭症的現代智人（Homo sapiens），不過BBC Earth報導，法國自然歷史博物館的巴爾則奧與巴黎第五大學的查里爾共同研究了唯一一個完整的佛羅勒斯人頭骨，分析其骨骼厚度和組成與頭骨的內部結構，認為該頭骨未和任何一種已知的現代人類相符。

依此研究，佛羅勒斯人並不是罹患疾病，或是因地緣關係而體型縮小的現代智人，與現代人類的關係並沒有想像中的接近，而另一項支持這項論點的，就是佛羅勒斯人並沒有現代智人的明確特徵「下巴」。

這項研究將於《人類進化期刊》(Journal of Human Evolution)上發表，不過學界仍有有許多不同的看法，有學者就認為佛羅勒斯人在基因條件上是屬於現代人類，研究團隊不應該僅由一個頭骨來確定物種的歸屬，也有聲音認為佛羅勒斯人太過原始，根本不應該歸入人屬，而是與露西這種類人猿更為接近。