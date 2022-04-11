台泥（1101）董事會11日決議，2021年EPS 3.3元，股利分配率約61％，其中現金1元及股票1元。

台泥董事長張安平指出，水泥事業受到大陸水泥市場影響，水泥及發電等事業的購煤成本倍數增加，營運面臨挑戰。但台泥仍積極布局未來成長動能，日前轉投資的NHOA已為羅馬大飯店打造全新充電站，正式邁入充電、儲能、及再生能源在南歐基礎建設的重大里程碑。

張安平指出，未來10年台泥發展的三個主軸為水泥、能源及廢棄物處理。台泥的能源戰略是打國際盃，積極開發各種再生能源並投入儲能的發展，解決人類面臨的能源困境。

在水泥事業，台泥於2018年10月宣布與土耳其最大水泥公司OYAK成立合資公司；2021年，葡萄牙水泥價格成長，土耳其的水泥價格成長幅度超過一倍，於此同時，在葡萄牙也累積了相當多的未售碳權。

儲能的發展，台泥在2021年7月正式完成併購義大利NHOA公司後。NHOA在2022年第一季合併營收表現亮眼，車用充電器營收較去年同期呈現數倍成長，儲能營收甚至快追平去年全年金額。快速充電樁2022年第一季裝機數量仍持續成長。

NHOA與世界第四大汽車公司Stellantis所成立的合資公司Free2Move業務發展順利，另一家著重於能源相關基礎建設的子公司Atlante，正積極開展南歐最大且為使用再生能源及儲能的快速充電網路，預計建置760個快速充電據點，目前已完成包括義大利米蘭機場、雲朗集團羅馬大飯店等據點的快速充電樁建置。

其中於米蘭機場的充電樁服務項目，具高度指標意義，因為米蘭是歐洲最重要的工業城市之一，Atlante充電以及儲能設備也位於米蘭國際機場最顯著位置。