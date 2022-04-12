27歲巫男去年底在賓館內以手機拍下與女友性愛影片，女友提出分手，巫男翻臉透過網路訊息傳送性愛錄影截圖及「過了今天，你就知道了」等訊息，要脅見面及復合，女友不堪其擾而報警，台中檢方依強制罪嫌將他起訴。

巫男在去年12月5日中午與女友在中市北區1家賓館內，未經女友同意，就以手機拍下兩人性愛影片，因女友提出分手，巫男在12月10日至20日期間，接續以手機透過通訊軟體IG及LINE傳送性愛影像截圖，並留下「這是妳嗎？」、「過了今天，妳就知道了」、「我上傳了囉」等文字給女友。

巫男多次以散布性愛影像脅迫女友見面及嘿咻，女友不堪其擾，未赴約即向警方報案。警方在12月22日下午持搜索票到巫男住處搜索，查獲他的手機、性愛影片及恐嚇訊息截圖。

巫男到案坦承犯案，供稱他要脅女友見面，企圖發生性行為。一審法官以巫男傳送截圖及文字的動機是想要見面、發生性行為，但是兩人並非面對面狀態，就時間及空間距離顯然無法認定為強制性交未遂罪，所犯應屬強制罪嫌。

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