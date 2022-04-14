一名有多項詐欺的呂姓男子，2020年曾約砲一名女護士拍性愛片勒索，又假冒假冒連鎖飯店執行長，騙一名女網紅伴遊一星期後勒索對方，遭高雄地院判刑，未料呂男不理官司纏身，又冒充飯店集團少東，透過交友軟體認識1名OL以及單親媽媽，事後竟稱握有2人性愛影片，要對方匯5萬元給他，否則將公布影片，呂男事後又遭到提告，台北地檢署依詐欺、恐嚇取財未遂罪將呂男起訴。

根據起訴內容，一名OL在2020年下旬透過交友軟體認識呂男，對方表示想以結婚為前提交往，她為此付出真心，但呂男以生病住院、家人往生要守靈很無聊等各種理由，請OL買遊戲點數給他打手遊，OL大手筆花了200萬元購買點數，事後呂男又向她借50萬元要贖回黃金存摺內的物品，但OL交付50萬元現金後，呂男竟搞失蹤，她才驚覺受騙。

另一名單親媽媽則提告，呂男謊稱是知名飯店集團的少東，雙方同意付費伴遊，但入住飯店發生關係後，呂男便恐嚇女方握有性愛影片，逼她退伴遊費及外加損失，這時女方才驚覺遭設局。

檢警偵查時竟又發現，2020年呂男約砲女護理師後涉嫌偷拍性愛影片，事後還傳訊威脅她，表示「你在哪正班當護士我也知道，你要真想出名我幫幫你」、「那我就把我們約會過程你做愛的對話過程讓大家看看大開眼界吧，還是你真想你做愛影片過程讓大家看看呢？」、「你現在匯5萬元給我，我馬上刪除資料，用好就好聚好散，確認匯好我就刪除消失」，女護理師擔心呂男公開影片只好隱忍答應。

想不到這件事沒過多久，呂男又如法泡製，同（2021）年7月自稱是多間飯店執行長，還是某度假飯店的少東，旗下擁有3間飯店，邀女姓網紅伴遊。雙方入住高雄市某飯店後，呂男發現女方將2人合照傳給友人，擔心自己真實身分曝光，他竟佯稱自己是「名人」，女方此舉侵害其肖像權，於是獅子大開口，索賠7萬元和解金，否則就提告。

擔心領不到伴遊費，女網紅只好先付7萬元和解金，但呂男事後卻找藉口落跑，不僅沒付半毛伴遊費，甚至還將她封鎖，直到女方向友人求證，才發現他根本不是少東，而是一名詐欺慣犯。檢察官偵結後，認為呂男對OL涉犯詐欺罪，對單親媽媽涉犯恐嚇取財未遂罪，依法起訴。