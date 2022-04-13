資深藝人澎恰恰去年和女星佩真合作直播賣泡菜，並向對方借款46萬，澎恰恰至今還沒還，佩真考量澎恰恰處境，把債務降為40萬，不過澎恰恰今（13日）凌晨則發文反問佩真：「我只請教佩真小姐一句話『當時與黃金泡菜合作，您們雙方已經談定46萬從銷售所得中每次扣回8萬當作借款分期還給妳！？』」面對澎恰恰發文，佩真稍早也傻眼反擊了。

佩真因購入5層樓的透天厝，跟銀行貸款1500萬，佩真也因為經濟壓力而向澎恰恰喊話，希望他可以趕快還清46萬債務，佩真還打折去零頭，算澎恰恰40萬就好，佩真希望澎恰恰還錢，來減輕自己的房貸和育兒壓力，而負責協商澎恰恰債務的好友兼金主林秉文則向媒體表示，佩真當初沒有來協商，還錯過他們給的兩次時間，所以已不打算理佩真。

澎恰恰和佩真的債務問題再登上媒體版面，澎恰恰今凌晨則發文表示：「在我尋求快速還債的情況下，這是再補上一刀，我先聲明：此事與林秉文先生無關」，澎恰恰並反問佩真：「我只請教佩真小姐一句話『當時與黃金泡菜合作，您們雙方已經談定46萬從銷售所得中每次扣回8萬當作借款分期還給妳！？』」

澎恰恰2020年開記者會宣布負債高達2.4億。（圖／本報系資料照片）

針對澎恰恰發文，根據《自由時報》報導，佩真否認有收到泡菜老闆還款，她也表示，自己跟泡菜老闆沒有債務關係，「他又扯泡菜跟我的債務不清，但泡菜沒扣還我啊」，佩真強調他們的帳目是清清楚楚。