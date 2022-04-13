本土疫情持續升溫，近幾日陸續出現感染新冠肺炎後中症的個案，中央流行疫情指揮中心今宣布再增3例中症病患，其中有2人完整打過三劑疫苗。目前國內累計16例中症、2例重症皆已死亡。

指揮中心今（13日）宣布，新增3名中症病患，為2女1男，皆為80多歲年長者，年齡都偏大，3人都有肺炎狀況，目前都在住院中，有使用氧氣鼻管以及瑞德西韋治療，現在狀況穩定，其中1人接種過二劑疫苗，剩餘的2人則是完整打過三劑疫苗。

指揮中心也分析這18例中重症個案接種的疫苗，其中未接種疫苗的有5人；打過1劑AZ的有1人、打過1劑BNT也是1人、打過2劑AZ的有2人、打過2劑BNT、莫德納與高端的都各有1人；打過2劑AZ+1劑莫德納的共有5人、打過2劑AZ＋1劑BNT的有1人。

截至今天，國內累計已有新冠肺炎中症患者16例，重症患者共2例皆已經病逝。而迄今累計重症死亡的2例，則分別是沒打過任何疫苗和接種2劑AZ。