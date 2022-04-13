黃健瑋、施名帥13日出席「野草計畫」開跑記者會。（瀚草文創提供）

黃健瑋出席「野草計畫」開跑記者會。（瀚草文創提供）

瀚草文創董事長湯昇榮出席「野草計畫」開跑記者會。（瀚草文創提供）

由「瀚草影視」與「英雄旅程」聯手打造的台灣最大規模影視提案第3屆「野草計畫」即將開跑！擔任評審的硬底子演員黃健瑋、施名帥13日出席記者會。黃健瑋的演員老婆蔡亘晏最近因主演賣座恐怖片《咒》爆紅，他聊起老婆時的崇拜語氣和眼神完全不加隱藏，閃瞎所有人！

黃健瑋、施名帥除了期待從演員視角發現更多好創意，也期待可以支持這些計畫孵育出來。最近實境節目爆紅，是否有想要挑戰的實境節目類型？施名帥開玩笑提議：「可以拍一個黃健瑋跟太太蔡亘晏重新談戀愛的實境節目，而我跟芷瑩則是每天都在談戀愛。」立即被黃健瑋虧「求生意志堅強」！

黃健瑋分享，「婚姻是我最幸運的事，也是我人格養成很重要的一部分，我覺得我太太（蔡亘晏）應該每天都在做老公養成記、丈夫教育計畫，這完全可以拍成一個實境節目。」黃健瑋形容兩人婚姻像恐怖片，會爭吵、意見不合，觀念上磨合很久，但「現在40歲以後春天就來了！」他誇讚老婆是非常幽默的人，非常會講幹話，這也是她的才華之一。所以家庭生活充滿笑聲，和女兒3人在一起時都是一直笑，「上周我們到花蓮參加婚禮，在車上就是從頭笑到尾，連9歲女兒都講網路冷笑話逗笑我們！」他說大家都覺得拍《咒》很辛苦，但老婆是一個很健康且強悍的人，她私底下完全不受影響，「所以才會有丈夫養成記！」

黃健瑋原本不敢看恐怖片，但他說這次抱持著做學術研究的心情，進戲院看老婆主演的第一部電影好不好看，「我從頭到尾沒有閉眼或捂耳朵，我看到的是演員，不是老婆！一方面也覺得驕傲，皮膚怎麼那麼好！她幾乎沒化妝！」當時是他和老婆的共同好友劉品言一起看電影，「她戴帽子，從頭到尾只看畫面下半部，她結束時還說很好看耶，大概看了四分之一！」

他說自己非常享受那過程，「她唸咒語時，我就在心裡唸禱文，想說我才不跟妳念、我就不要！所以我完全Safe，看完沒有做惡夢，電影是沈浸式，但我不沈浸！」

雖然老婆爆紅，但黃健瑋表示，家庭生活完全沒有受影響，「她的工作量本來就很重，連演4部舞台劇、忙到炸掉，中間還卡了《咒》的宣傳，所以她非常忙。比較大的變化，就是很多人傳訊息給她，說妳嚇到我了！」他透露老婆當然有個適應的過程，回饋也愈來愈多，但因為他們都是樸實的人、家庭生活很穩固，這適應過程應該對她相對是舒適的，他也一直期待她會有更多、更好的機會，「那我就可以慢慢退休了！我看到《咒》突破1億，就覺得哇我退休的時候到了！」

他讚嘆地說，「我一直在研究表演、發展理論、教學生，已經20年這麼久，近幾年也開始認真研究表演，但我這次看她的表演，才發現為什麼我要研究表演，是因為我還沒有接近表演，所以一直想要研究表演，但她不需要研究表演，她就是！那就是在她裡面、天才在這裡！她真的不容易，在恐怖片類型裡演出細節。」被瀚草文創董事長湯昇榮虧「對老婆愛到崇拜」。

他說自己真的在等待退休，希望演戲演少一點，跟老婆之間還是有分工，以前老婆的作品不是在這麼多人眼光之下，他的工作還是稍微多一點，未來希望反過來，「我比較喜歡待在家，這10年慢慢變成這樣，希望未來可以創作」。

瀚草文創董事長湯昇榮表示，第三屆「野草計畫」期待更多相關產業的人可以一起串連，期待更多作品可以被看到，讓更多幕前幕後的人都可以參與。尤其，台灣需要明星，節目可以帶動產業，節目的娛樂性及多元性都是讓更多觀眾可以一起參與的，期待可以提供一個讓全家人都回到電視機前面一起看電視的環境。黃健瑋表示：「我很期待台灣有戲劇類的實境節目，可以鼓勵並提升台灣的戲劇實力。之前主持節目有去蘇格蘭高地跟當地的職人一起生活，感受非常好，覺得實境節目也非常可以跟不同產業結合，引領大家去看各種職人的面貌。」施名帥說，「野草計畫」前兩屆成績很好，這兩年台灣影視環境的變化很大，更顯得這個計畫重要，可以直接面對投資者、面對市場。