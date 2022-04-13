職業軍人之妻小君（化名）與已婚消防員阿國（化名），因攀岩運動認識看對眼，雙雙背叛配偶，又是車震又是衝摩鐵，還互傳煽情對話，大聊「4次不簡單、「累死我」、「一夜要X七次以上」等語。小君丈夫得知後氣炸，對兩人提告求償80萬元。高雄地院審理，判阿國和小君要連帶賠償小君丈夫40萬元。可上訴。

根據判決書，小君與阿國去年4月間參加攀岩活動時認識，小君向阿國抱怨婚姻及性生活不幸福美滿，老公對她長期不理不睬，並有家庭暴力的傾向，於是她開始向外尋求慰藉，兩人也展開肉體關係，2個月內多次車震、摩鐵大戰，阿國還傳送大雕照給小君欣賞。之後兩人姦情曝光，小君的職業軍人丈夫向兩人提告求償80萬元。

高雄地院審理時，發現兩人互傳煽情訊息，小君大讚阿國「爽，不過可以四次，太令我意外了」、「很爽好嗎」、「4次不簡單，累死我」、「下個月要出來過夜？」，阿國也回「我一夜要射七次以上，你當然要給我，不然就射妳臉」等語。

法官認定阿國與小君侵害小君配偶權益情節重大，判兩人要賠小君丈夫40萬元，全案可上訴。