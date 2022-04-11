行為怪異的公公！有名人妻在網上發文，她表示結婚5年，婆家對她不錯，唯獨公公的生活習慣與行為舉止，讓她住的很痛苦，她提到公公時常在她換衣服時開門，甚至，半夜也喜歡開門站門口1分鐘，看兒女睡了沒；另外，公公的囤物症讓她無言，不僅東西丟了還撿回來，由於環境髒亂發現老鼠蹤跡，卻被公公回應「等他自己跑出去就好」，也因此她很希望趕緊脫離這奇怪的地方。

一名人妻在「匿名公社」發文，她表示結婚已經5年，住在公婆家，婆婆、大小姑們都對她不錯，唯獨對於公公的行為舉止很無法接受，公公常常隨意開啟房門，還會趁她正在換衣服時，公公突然就把門打開了，甚至在半夜睡覺時，也會一間一間的打開房間，雖然公公表示想看兒女們睡了沒，但是時常就是開門、開窗看了一分鐘之久，這樣奇特的舉止，讓她覺得很害怕。

另外，人妻非常討厭的生活習慣，公公工作回家全身髒，就想摸她的小孩，她還很不喜歡公公洗完澡只穿內褲，衣服2至3天換一次，褲子則不洗，而且公公很喜歡偷穿老公的內褲，甚至有時候內褲還會有「黃色的殘留物」，讓她覺得超級噁心。

有名人妻在網上抱怨公公行為怪異，不僅換衣服會被開門，晚上睡覺還會被開房門偷看。（翻攝自匿名公社）

公公的囤物癖好，讓人妻很抓狂，她嫁到公婆家只能維持自己房間的整潔，其他區域她無法可管，公公對於要丟掉的東西都會一再的檢查，甚至時常東西丟出去，又被公公撿回；有次家中出現老鼠，大家都想辦法要抓到老鼠，卻聽到公公回應「等他自己跑出去就好」，讓她非常的無言；公公的行為舉止和生活習慣讓人妻感到非常難以接受。

文章一出，網友紛紛留言表示「以後要大聲尖叫、叫到讓鄰居都聽到」、「愛結婚就巴結一點」、「個人造業個人擔」、「搬出去是唯一的方法」、「犧牲一次衣服蓋著胸衝出去說他非禮」、「搬出來就沒事了不然你會氣死的」、「根本細菌人」。