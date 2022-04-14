日本「早安甜心」松浦亞彌和男團w-inds主唱橘慶太在2013年結婚後，育有3個孩子，她升格人妻、人母後也淡出演藝圈，當時令粉絲們都很錯愕；而35歲的松浦亞彌近日竟接演電視廣告，睽違11年半驚喜復出，凍齡顏值幾乎看不出已是個3寶媽，不少人都盼望昔日最強玉女偶像能早日回到螢光幕前。

以女團早安少女組一員身分出道的松浦亞彌，當年人氣相當火熱，不輸現在AKB48體系的女星，而且她甜美可人又親和力十足的外貌，更獲得「早安甜心」封號；但松浦亞彌在2013年8月和愛情長跑多年的橘慶太結婚，也陸續迎來兩人愛的結晶，她也淡出演藝圈，把重心放在家庭。

松浦亞彌睽違11年半驚喜復出。(圖/ 摘自ネスレ日本公式チャンネル YouTube)

驚喜的是，在松浦亞彌退圈長達11年半的時間，近日她接演了一部咖啡廣告，在影片中她還是留著招牌短髮，泡咖啡時還會忘我地唱歌，散發出的甜美氣息宛如回到當年的「早安甜心」；而松浦亞彌也透露，其實這次拍廣告很緊張，但很享受其中。

綜合日媒報導，松浦亞彌在這次工作時，心裡想著要讓孩子們稱讚她「媽媽好可愛」，所以盡可能放鬆心情，想呈現最自然的面貌；許多粉絲看完廣告都勾起回憶，紛紛讚賞松浦亞彌的凍齡美貌，「這樣子有35歲我不信」、「不敢相信我們的早安甜心已經是3個孩子的媽」、「多出現在鏡頭前吧，拜託」。