今天在大聯盟場上天使迎戰遊騎兵，日本「二刀流」大谷翔平再以先發投手兼指定打擊身分出場，不過在投球的部分表現悽慘，僅投3.2局就痛失6分退場，其中他的「魔鬼指叉」失靈，在2局被遊騎兵打者逮中造成一支滿貫全壘打，讓對方一口氣拿下4分大幅領先，接著沒意外他仍會在場上繼續打擊。

大谷今天先上場打擊，慘遭90.7 mph切球三振，不過接下來的中心棒次合力打下2分，為大谷的投球增添保障。1局下他一度失控投出暴投，但仍製造2K順利抓到所有出局數。第2局大谷再上場打擊，連選4顆壞球上壘，但下一棒卓奧特(Mike Trout)擊出雙殺打，他無緣繼續推進幫球隊得分。

下半局大谷開始落難，一上來就被連敲一壘安打，然後投出4壞保送形成滿壘，遊騎兵捕手海因(Jonah Heim)抓準機會，2好球時鎖定大谷招牌指叉球，一棒轟向右外野，反倒以4：2超前天使。而大谷也痛失超級紀錄，他旅美生涯5年首次投指叉球挨轟，據《ESPN Stats & Info》報導，大谷生涯在2好0壞時投出113顆指叉球，累積58打數無安打，如今破功。

Shohei Ohtani allowed his first career grand slam in the 2nd inning tonight.



Prior to Jonah Heim's HR, Ohtani had thrown 113 splitters on 0-2 counts. Hitters were 0-58 in that situation. pic.twitter.com/aEmcYZa2hW — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 15, 2022

影片中可看出大谷這顆指叉球投在靠近紅中位置，來不及下墜就被打者搶先揮擊。接著他雖然連續被安打和投出保送，仍順利投完此局。第3局大谷成功抓到3個出局數沒被安打，看來狀況回穩，但第4局又形成一二壘有人，教練這時換上布萊恩莫蘭(Brian Moran)，不料馬上被席格(Corey Seager)敲出全壘打，2分計在大谷身上。

Corey Seager gets on the board as a Ranger. pic.twitter.com/6mHfEWj7xM — MLB (@MLB) April 15, 2022

此戰大谷僅投3.2局被敲6安(1轟)責失6分，有5次三振、2次保送，自責分率暴增到7.56，更慘的是拿手的指叉球竟然造成滿貫炮，為今天最大的傷害，加上目前大谷的打擊狀態也相當差，只有1成多，即便他之前搞笑幫球棒「CPR」仍未見起色，接下來只能期待他用大棒子為自己解除敗投了！