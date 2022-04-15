本土確診個案續創歷史紀錄，讓不少民眾擔心，國內旅遊是否還能繼續？對此，毒理學專家招名威表示，只要施打完整2劑疫苗，並隨身攜帶酒精消毒，還是可以外出旅遊，不過家中有幼童、被醫師建議不要施打疫苗的族群、未施打疫苗的年長者等，應減少外出旅遊次數及太頻繁群聚，避免將病毒帶回家。

招名威於個人臉書粉專《招名威教授 毒理威廉》發文表示，不少民眾擔心，隨著疫情升溫，國內旅遊是否還能繼續？他認為「當然可以」，並提到，旅行中要在意的不只是不要被他人傳染，更重點是也不要把病毒傳染給別人，所以必要措施要做好，才能夠保護自己也保護他人。

必要措施有哪些？招明威指出，除了施打完整2劑疫苗是首要條件外，旅行中應隨身攜帶酒精，隨時消毒，以減少病毒黏在身上或衣物上的機率。

他也建議，若家中有幼童、醫師建議不要施打疫苗的族群（慢性疾病患者）或還未施打疫苗的年長者等，應減少外出旅遊次數及太頻繁群聚，才可避免將病毒帶回家，傳染給未施打疫苗的家人。

最後，招名威提醒，面對這次本土疫情爆發不需要太過恐慌，「其實越來越多人自然染疫，對於達到群體免疫也有正向影響」，大家只要落實防疫工作、養成良好生活習慣並提升免疫力，一定能挺過這波病毒威脅。