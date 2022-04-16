台灣逐步走向與病毒共存，台大公衛教授詹長權表示，當防疫目標不再是清零時，要不要再看確診數字或開疫情說明會都要列入考慮，應多花時間推動防疫政策，包括告知民眾社區、邊境解封措施，另外他建議以檢測代替隔離，要同時進行3種檢測，如廣泛且持續的滾動式PCR及抗原快篩、社區廢水中進行新冠病毒核酸監測及持續做病毒基因定序，以隨時因應疫情變化做好準備。

詹長權14日於個人臉書指出，認同目前防疫目標不是清零，但要與新冠病毒共存，政府每個月應該要逐步告訴人民，社區解封、邊境解封要怎麼做，如醫療、工作、學業等措施，也要和地方政府合作講清楚，讓人民有所遵循，且在一定風險下安全開放，這跟過去清零不一樣，要不要再看確診數字、要不要再開疫情說明會也都要考慮，認為應多花時間推動大規模疫苗接種，讓全體免疫建構完整，才有可能與病毒共存。

詹長權表示，台灣本來就有很好的開業醫、診所、地區醫院及醫學中心，過去因清零政策，將輕症及重症放在負壓病房及重症病房，現在應該轉變為居家為主，健保署只要將新冠肺炎變成健保給付疾病，從篩檢、治療、住院都有配合模式，就可啟動健保體系，讓確診者在家受到妥善照顧。

詹長權指出，新冠肺炎持續大流行下，與病毒共存的防疫主軸是以檢測代替隔離，要同時進行3種檢測，如經由廣泛且持續的滾動式PCR及抗原快篩，來做為找出需要居家隔離、接受藥物或住院治療的感染者和作為陽性解隔離、陰性維持正常作息的依據。

詹長權說，第二是在社區廢水中進行規律且持續的新冠病毒核酸監測，來做為提前一周預測社區和城市爆發新冠肺炎流行風險的依據，提早啟動和加嚴社區防疫措施，第三為在確診者身上取得病毒進行基因定序，來做為偵測新冠病毒變異情形的依據，早期發現才能因應傳染性更高、嚴重性更大的新變異株。