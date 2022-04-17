胡瓜領軍主持的民視《綜藝大集合》，今（17日）驚傳確診者案32738曾參與節目在嘉義大林聖賢宮的錄影，且全程未戴口罩，經查證，該名確診者是34歲台語歌手曾瑋中，而他所屬的經紀公司「時代創藝」稍早也證實此事。
據了解，曾瑋中4月8日參加張惠妹小巨蛋演唱會，事後得知演唱會有確診者，為安全起見4月10日做居家快篩結果為陰性，但隔幾天後他感覺身體不適，15日再做快篩結果為陽性，隨即配合政府疫調隔離，而曾瑋中經營的食鍋姨鍋物料理也立刻停業一日、進行店內外消毒，相關工作人員已進行居家隔離。
胡瓜領軍主持的民視《綜藝大集合》，今（17日）驚傳確診者案32738曾參與節目在嘉義大林聖賢宮的錄影，且全程未戴口罩，經查證，該名確診者是34歲台語歌手曾瑋中，而他所屬的經紀公司「時代創藝」稍早也證實此事。
據了解，曾瑋中4月8日參加張惠妹小巨蛋演唱會，事後得知演唱會有確診者，為安全起見4月10日做居家快篩結果為陰性，但隔幾天後他感覺身體不適，15日再做快篩結果為陽性，隨即配合政府疫調隔離，而曾瑋中經營的食鍋姨鍋物料理也立刻停業一日、進行店內外消毒，相關工作人員已進行居家隔離。
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