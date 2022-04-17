台中大甲媽祖繞境最後一天，吸引許多信眾跟隨，以及沿路跪拜；有位熱心男子親自準備餐點「油飯」加「飲料」組合，要發給現場民眾及跟隨的信眾，豈料，他的餐點組合竟被嫌棄「好寒酸」，讓他難過的表示下午換發冰棒轉換心情；網友見貼文打氣「哪會寒酸！覺得溫暖的說」、「油飯看起來好吃」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示在台中市大甲區發「油飯」、「飲料」給參加媽祖遶境的民眾，他竟然被酸「這樣的組合好寒酸」，讓他非常難過，他認為被人說成這樣，心情時在很差，又表示希望下午發冰棒，可以轉換上午不愉快的心情。

一名男子在大甲媽回鑾時，準備油飯和飲料免費提供給信眾，竟遭嫌棄「好寒酸」。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言打氣，「說這句話的人不懂結緣的意思」、「有這種心意，花在多錢都比不上，很棒了」、「有的吃就不錯了，有那種心態的人，跟隨有用嗎」、「你這麼有心，媽祖都會感動的，別理會那群無聊人」、「免費提供還有人要嫌？對方沒資格領」、「哪會寒酸！覺得溫暖的說」。

另外還有網友對原PO準備的「油飯」加「飲料」組合表示，「油飯看起來好吃」、「我要油飯啊，別跟我搶！」、「油飯看起來好吃」、「我最愛吃油飯了」、「這個組合我愛」、「好羨慕有油飯+紅茶點心組」。