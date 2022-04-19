1名林姓男子利用網路正妹照片，假扮女性上交友軟體與誘騙2名嫩男到住處後，用安眠藥加入酒類給對方喝下，就關燈讓兩人待在房內，自己再假扮女性進房間發生性行為；其中1位「處男」與他發生12次性關係還以為他是女性，法院依強制性交罪四年六月，仍可上訴。

根據判決書，林姓男子在網路上下載年輕女子之照片，佯裝為該年輕女子，將使用者性別設定為女性，使用Justdating、Tinder、Line等交友或通訊軟體，以暱稱「QQ」、「Ashely」，宣稱自己名為「林語婕」，係19、20歲之女子，以此方式結識不特定男子，使聊天對象誤信其為「林語婕」，進而邀約聊天對象到住處，再佯裝為「林語婕」之哥哥接待，希望對方等待「林語婕」返家，等嗣於關燈之際，趁被害人無法辨識其真實身份下再冒充「林語婕」與被害人發生性行為。

林男於民國108年12月19日，要求A男在該房間等待，並利用機會安眠藥加入酒內給A男飲用，並佯裝避免其他家人知道，所以希望A男關燈等待。接著冒充「林語婕」進入房間，兩人於是進行肛交。但A男事後感覺生殖器上有糞便，於是質問對方，但對方否認「走後門」，A男立刻就醫並採集尿液送檢，竟驗出安眠成分，才知道自己遭到迷姦。

接著林男又用同樣手法，對1名B男進行12次性行為，但B男因毫無性經驗，被誘騙後，還堅稱「林語婕」是女性，3個月間發生多達12次性關係，自己從未懷疑過既然是走男生「後門」，警方調查發現，兩人聊天內容也以情侶相稱。

法官檢視B男和林男的對話，B男還稱對方是「寶貝」，「我在家囉，等我的寶貝回家…大豬豬我起床了，在等公車…妳齁，該打屁屁，草莓種這麼大顆」、「要用親親叫我起床喔」、「下次我愛愛會更進步的喔」、「昨天都黑黑的，我都看不清楚妳。」

林男坦承邀2男回家，但否認發生性行為。法官認定，林男明知兩被害人無意與他發生性行為，為一己私欲，不尊重他人性自主意願，造成受害人心理創傷，且犯後始終否認犯行，也未與對方和解賠償，毫無悔意，依強制性交罪四年六月，仍可上訴。