精蟲衝腦往往都會惹禍上身。一名男網友表示，自己跟一個曖昧對象相識超過5年，但某天性慾高漲，開口「告白」說希望跟對方愛愛，但馬上後悔補一句「當我沒說」，未料就此遭到對方已讀不回，急忙求救該怎麼挽回友情。

男網友在《Dcard》PO文「後悔跟朋友説我想跟她做...」，他表示自己有個相識超過5年的女性友人，對方長得相當漂亮，2人每天都會聊天，感情相當好，三不五時就會開黃腔互撩。

原PO說，某天2人又在互撩，自己精蟲衝腦，於是就說「這樣下去我會受不了，最近性慾很強」，沒想到對方反問「你是想跟我上床嗎」，原PO秒點頭承認，但隨即後悔，覺得太過衝動，補上一句「當我沒說」，接下來對方就已讀不回，自己道歉也沒用。

網友們看到後紛紛留言：「我覺得對方其實對你也有意思，結果你補一句當我沒說就GG了」、「你不應該後悔，就堂堂的說你想要，搞不好還有機會」、「我覺得你應該後悔的是說了當我沒說」、「你在那邊反反覆覆，就會被當成軟爛男啊」、「或許人家在考慮才沒回你」、「卡後續」、「我覺得你滿噁心的」、「人家在說幹話，你還當真，拿石頭砸自己腳」、「氣你沒繼續攻，女生都問了你還說當我沒說，誰幫他找台階下啊」。

原PO事後也更新後續，表示過了幾天女方終於回應了，女方說自己也沒當真，但希望他能克制點，話題就這樣暫時結束，改聊別的東西，而當初會說「當我沒說」是因為覺得自己不該有這想法，有點不尊重對方。