51歲女星葉全真出道多年從電影轉戰本土劇，因《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》晉升一姐，與本土劇一哥陳昭榮一起創業成立翰成數位科技。但擔任總經理的葉全真選擇離開，結束與陳昭榮長達15年的事業合作關係；去年她轉戰偶像劇，飾演氣場全開的女強人，戲劇表現亮眼。近期網路論壇翻出她早年的處女作，清秀模樣引發熱議。

日前有網友在PTT發文以「年輕時的葉全真」作為主題，並上傳一系列葉全真早期的照片，臉上是滿滿的膠原蛋白，吹彈可破的肌膚白到發光，搭配上清冷的氣質，被網友讚撞臉國際影后鞏俐、和南韓高人氣歌手IU，足見美貌驚人。其中不乏清涼照片，葉全真穿的白色bra，雙手搭在曬衣繩上，兩旁還掛著蕾絲內衣，當時的葉全真腰間沒有任何贅肉，皮膚看起來十分嬌嫩。

雖然葉全真憑藉鄉土劇大火，不過她早期以電影出道，第一部作品就挑戰全裸的《雪在燒》，飾演一個被賣掉的少女，片中背部全裸的演出引發轟動，之後葉全真出演多部作品，《笑林小子2：新烏龍院》中清純性感的形象令觀眾耳目一新。

葉全真年輕時顏值頗高，被讚和多位美女撞臉。（圖／PTT）

隨著過去劇照出土，不少人紛紛大讚葉全真的逆天顏值，形容她像仙女一般自帶仙氣，更有網友發現她撞臉南韓偶像，與「國民妹妹」稱號的IU有那麼一絲相似，早期照片中風情萬種的模樣，也被認為和國際影星鞏俐有些神似。