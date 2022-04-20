2022第24屆台北電影節20日發布主視覺，再度邀請曾獲金鐘獎美術設計獎的知名設計師林佳齡操刀，今年突破以往框架，使用清爽搶眼的藍黃配當主色調，以台北電影節經典蝴蝶LOGO發想出似花圖像，搭上最純粹的笑臉，除了期盼在緊繃時局和氛圍裡，傳遞正向純真的能量，也展現北影獨特的青春魅力。

本屆台北電影節以「時間」為概念，邀請林佳齡發想設計，她在視覺背景上，先用油畫在畫布上層層推疊，再掃描進電腦套上屬於夏天的藍，透過單一色彩看見不曾注意過的線條與光澤。林佳齡說：「色料等待乾燥、上色、再疊色，不斷繪畫的痕跡是時間的證明；而色彩堆疊產生其他色彩，也像提醒我們身處的年代沒有任何事可以直接二分化，許多事是模糊的、多元的、包容的。」

有別於去年交織各種蝴蝶的姿態，林佳齡今年回歸單一icon，使用極簡線條繪出看似蝴蝶又像花朵的圖案，最後添上一抹疫情下難得一見的微笑，帶有溫暖、和平寓意的圖像，召喚所有影迷一起為今夏的台北電影節注入滿滿熱情活力。