男星孫協志與夏宇童曖昧情傳了近4年，兩人昨才PO出同框合照，大方為合體拍影片宣傳，不過，孫協志則在今（20日）則傳出，已悄悄包下一棟民宿，向夏宇童求婚成功，對此，夏宇童經紀人表示，沒有收到這個訊息。孫協志經紀人則尚未回應。

44歲孫協志今傳出，在日前悄悄在苗栗包下一棟民宿，向交往3年多的夏宇童求婚，女方感動點頭答應，現場氣氛溫馨感人，對此，夏宇童經紀人回應：「沒有收到這個訊息。大家都是低調的人，如果他們人生有什麼規劃，他們自己會做處理，自然會告訴大家。」還透露「五熊國際Fish5bear」YouTube頻道晚8點會有「童協一日遊限定」兩人合體出去玩的影片。孫協志經紀人對此尚未回應。

其實，孫協志、夏宇童昨天才在網上破天荒曬出親密合照，只見兩人對著鏡頭露出燦笑，孫協志、夏宇童有默契地都身穿白色上衣、戴帽子入鏡，情侶裝穿搭讓畫面散發滿滿粉紅泡泡，不過孫協志、夏宇童其實是為拍片合體，兩人還自稱是「童協組合」。

孫協志、夏宇童同框照曝光後，許多網友都被兩人的情侶裝給閃到不行，有粉絲敲碗兩人趕快結婚，甚至有人直喊：「宇童笑得好開心哦」，還釣出夏宇童回應：「明天看影片你也會笑的很開心的」。